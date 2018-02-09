17:32 09.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области запрещено движение на всех дорогах государственного значения

В результате морозных дней и ухудшения погодных условий движение по дорогам государственного значения на территории Ивано-Франковской области запрещено.

В Ивано-Франковской области запрещено движение на всех дорогах государственного значения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем микроблоге Twitter.

Как отмечается, в Винницкой области также запрещено движение транспорта на отрезке между 395 и 419 км автодороги М-21 "Выступовичи – Могилев – Подольский".

"Ограничение движения действует с 19:00 8 февраля", - гласит сообщение.

В МВД призывают водителей быть осмотрительными и предупреждают о гололедице на дорогах Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Волынской и Черниговской областей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Франции за последние сутки выпало более 15 сантиметров снега. В результате сильных снегопадов в северных и центральных регионах страны нарушено движение транспорта.

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