"Укразализныця" разработает новую стратегию сотрудничества с украинскими портами

По словам председателя правления УЗ Евгения Кравцова, улучшение сотрудничества на уровне инстанций значительно облегчит работу для ускорения поставок товаров и грузов по всей Украине. Планируется создание специальной дирекции, которая будет регулировать взаимодействие припортовых инстанций с "Укрзализныцей".

Приоритетные направление определены на Николаевский, Херсонский и Одесский грузовые порта, которые являются основными артериями приема импортных товаров морем.

Ранее ведомство отчиталось о количестве произведенных грузовых вагонов. В прошлом году было построено всего 54 единицы. Из общего количества стоит отметить 125 вагонов Попаснянского и 150 Крюковского вагоностроительных заводов.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Европейский банк реконструкции и развития выдал 150 млн евро кредита для ПАО " Укрзализныця".