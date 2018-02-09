"Укразализныця" разработает новую стратегию сотрудничества с украинскими портами

ПАО "Укрзализныця" в 2018 начнет усиленное сотрудничество с украинскими портами. Об этом передает пресс-служба УЗ.
По словам председателя правления УЗ Евгения Кравцова, улучшение сотрудничества на уровне инстанций значительно облегчит работу для ускорения поставок товаров и грузов по всей Украине. Планируется создание специальной дирекции, которая будет регулировать взаимодействие припортовых инстанций с "Укрзализныцей".
Приоритетные направление определены на Николаевский, Херсонский и Одесский грузовые порта, которые являются основными артериями приема импортных товаров морем.
Ранее ведомство отчиталось о количестве произведенных грузовых вагонов. В прошлом году было построено всего 54 единицы. Из общего количества стоит отметить 125 вагонов Попаснянского и 150 Крюковского вагоностроительных заводов.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Европейский банк реконструкции и развития выдал 150 млн евро кредита для ПАО " Укрзализныця".