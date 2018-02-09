Славянские предвыборные страсти

Дело в том, что Дмитрий Лубинец является депутатом парламента от БПП "Солидарность", а г-н Зонтов еще в 2015 году был исключен из БПП и прославился жесткой критикой пропрезидентской партии.

В этот раз Лубинец и Зонтов вовсю критиковали местную власть в Славянске и других районах Донецкой области: "Уже несколько лет в Славянске отсутствует нормальное водоснабжение…", "Сложилась чрезвычайная санитарно-эпидемиологическая ситуация…", "Государство должно вмешаться…", – такие тезисы озвучил вчера в здании парламента Олег Зонтов.

На брифингах в ВР всегда кто-то кого-то критикует. Но диссонанс состоит в том, что Зонтов ранее винил во всех бедах именно БПП. Теперь он видит корень всех зол в мэрии Славянска. А завтра? После того, как славянская БПП отодвинула Зонтова от руля местной партийной организацией, эта партия стала для него врагом. В политических оценках партии бывший лидер славянской "Солидарности" не стеснялся. То ли разочаровался Зонтов в партии БПП "Солидарность", то ли "политически прозрел"…

Как сообщает главный редактор сайта "Карачун" Дмитрий Кульбака, "политическое прозрение" Олега Зонтова жители Славянска и региона наблюдали не впервые. Наверняка многие наши земляки помнят тот калейдоскоп партий, под чьими знаменами в разное время "ходил во власть" наш герой: "Батьківщина", "Фронт змін", БПП "Солідарність"… Бурная общественная деятельность, которую развил Олег Зонтов в последнее время, дорогостоящие бигборды, участие в различных публичных мероприятиях, резкая активизация в медийном пространстве – все это свидетельствует о том, что наш земляк уже начал свою избирательную кампанию.

До недавнего времени Зонтова называли в качестве одного из участников проекта Михаила Саакашвили в Донецкой области. Так почему же Зонтов снова объявился в парламенте вместе нардепом от БПП Лубинцом?

Вероятно, что "прозрение" Зонтова сменилось трезвым расчетом и надеждой на поддержку областного БПП на будущих выборах. Политические перспективы Саакашвили не очень то и радужные.

Есть и другая версия происходящей метаморфозы: это нардеп Лубинец решил сыграть во многоуровневую лояльность. Тут он за БПП, а вот тут вместе с Зонтовым – строит ячейку для Саакашвили. Но что тогда об этом думают его партийное руководство?

Местные социальные сети также отреагировали на историю с брифингом серией памфлетов и фотожаб.

Источник: karachun.com.ua