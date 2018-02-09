Прокуратура расследует дело Шепелева по статье госизмена - ГПУ

Во время задержания при нем было обнаружено "удостоверение", выданное так называемым "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

Прокуратура в отношении него расследует уголовное дело по статье "государственная измена".

Об этом в пятницу утром, 9 февраля, на своей страничке в социальной сети рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Она также уточнила, что Главная военная прокуратура сейчас осуществляет досудебное расследование по подозрению бывшего депутата от Партии регионов в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

В настоящее время с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский районный суд Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, заседание суда запланировано на 12 часов дня.

Вместе с тем РБК-Украина сообщили, ссылаясь на свои источники, что Шепелева задержали в Украине после объявления его в розыск в Российской Федерации. По словам источников, Шепелев с 20 декабря 2017 года находится в розыске на территории России, где его подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Шепелев прибыл в Украину и якобы находился дома у бывшего народного депутата от "Блока Юлии Тимошенко" Гарегина Арутюнова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего народного депутата Александра Шепелева. Его подозревают в покушении на убийство и совершении еще ряда преступлений, среди которых и хищения средств. Как сообщил в пятницу, 9 февраля, источник в Печерском районном суде города Киева, бывший депутат был задержан еще вечером 7 февраля, а сегодня Печерский районный суд должен избрать Шепелеву меру пресечения.