Прокуратура расследует дело Шепелева по статье госизмена - ГПУ

Служба безопасности Украины подтвердила задержание бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева.
Во время задержания при нем было обнаружено "удостоверение", выданное так называемым "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.
Прокуратура в отношении него расследует уголовное дело по статье "государственная измена".
Об этом в пятницу утром, 9 февраля, на своей страничке в социальной сети рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Она также уточнила, что Главная военная прокуратура сейчас осуществляет досудебное расследование по подозрению бывшего депутата от Партии регионов в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
В настоящее время с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский районный суд Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, заседание суда запланировано на 12 часов дня.
Вместе с тем РБК-Украина сообщили, ссылаясь на свои источники, что Шепелева задержали в Украине после объявления его в розыск в Российской Федерации. По словам источников, Шепелев с 20 декабря 2017 года находится в розыске на территории России, где его подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу.
Шепелев прибыл в Украину и якобы находился дома у бывшего народного депутата от "Блока Юлии Тимошенко" Гарегина Арутюнова.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего народного депутата Александра Шепелева. Его подозревают в покушении на убийство и совершении еще ряда преступлений, среди которых и хищения средств. Как сообщил в пятницу, 9 февраля, источник в Печерском районном суде города Киева, бывший депутат был задержан еще вечером 7 февраля, а сегодня Печерский районный суд должен избрать Шепелеву меру пресечения.