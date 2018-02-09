Полиция задержала чиновников миграционной службы - ФОТО

Чиновников уличили в отмывании денег и сбыте наркотиков. Как сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины, сотрудники ГМС сговорились с частными фирмами и создали коррупционную сеть, связанную с ускорением процедуры выдачи биометрических паспортов.

Следователи установили, что за изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня должностные лица требовали у заказчика три тысячи гривен, а за один рабочих дня - 11 тысяч гривен.

Задержанных также заподозрили в масштабной коррупции и наркобизнесе. В настоящее время все восемь человек задержаны в порядке соответствующей статьи Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная прокуратура в среду, 7 февраля, задержала главного государственного исполнителя Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы в городе Киеве. Чиновник попался на взятке. Он вымогала 23 тысяч гривен. Вместе с ним была задержана его сообщница.