16:18 09.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Open Case: в чем достоинства и в чем недостатки рынка семян?

Стартовал 3 сезон программы Open Case с Натальей Церковниковой с открытия агрокейса, который вещает о рынке семян.

Open Case: в чем достоинства и в чем недостатки рынка семян?

В частности, речь идет о таких вопросах как: плюсы и минусы отечественной селекции, проблемы импортозависимости, государственная поддержка сектора, неурегулированные законодательные вопросы, тормозящие развитие украинского семенного рынка, вопросы сертификации и контроля, риски при покупке некачественных семян.

Гость студии — Глеб Коваленко, директор по продажам и маркетингу компании МАИС.

Эксперт — Роман Граб, заместитель генерального директора УКАБ по взаимодействию с органами государственной власти.

Стартовал 3 сезон программы Open Case с Натальей Церковниковой с открытия агрокейса, который вещает о рынке семян.

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