Норвегия демонстрирует феноменальные результаты в борьбе с пластиковыми отходами

Такой ошеломительный результат стал возможен благодаря грамонтной политике сортировки и переработки пластика, который сдает почти каждый норвежец. Как сообщает ВВС, это стало возможно с помощью депозитной системе сбора использованной тары.

В результате гражданину стало экономически выгодно сдавать пластиковую тару в специальные фандоматы и получать деньги за проплаченную тару обратно в карман.

Примечательно, что одну бутылку могут переработать 12 раз. Цветные бутылки сдают сразу на изготовлению новых пластиковых материалов. Еще в 2016 году экологи были тревогу, что вся страна потребляет более 600 млн тонн пластика, который с помощью поощрения населения страны, удалось собрать в одном месте и начать перерабатывать.

На подобную политику откликнулось очень много европейских инвесторов, которые уже имеют свои предприятия по переработке в Норвегии и платят в бюджет налоги. Таким образом, от подобной практики переработки пластика выиграли все.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Евросоюз принял новую программу по переработке пластика.