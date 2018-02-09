NASA разработает инопланетную подводную лодку

Об этом сообщает издание Phys.org.

Отмечается, что в течение ближайших 20 лет субмарина может быть запущена к спутнику Сатурна.

Ученые создали условия Титана при помощи криогенной лаборатории, поскольку температура на его поверхности составляет минус 170-180 градусов Цельсия.

В ходе испытаний в камеру добавлялась жидкая смесь, в состав которой входили метан и этан. В эту смесь после погружали небольшой нагревающий картридж, который должен был помочь понять, как тепло от подводной лодки повлияет на гидродинамические характеристики.

Также учеными была разработана специальная видеокамера и оптическое устройство бороскоп. Последнее может работать в экстремальных условиях, включая низкие температуры и высокое давление.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.