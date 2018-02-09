На Донбассе в четверг ранен один военнослужащий - ВИДЕО
За прошедшие сутки четверг, 8 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции.
В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирования один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.
Так на Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино. Из минометов 82-мм калибра и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.
Также, в штабе отмечают, что боевики продолжают применять минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности.