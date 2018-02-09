На Донбассе в четверг ранен один военнослужащий - ВИДЕО

В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирования один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.

Вместе с тем, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, вторая половина суток, начиная примерно с пяти часов вечера, прошла без нарушения режима прекращения огня.

Так на Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино. Из минометов 82-мм калибра и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

Также, в штабе отмечают, что боевики продолжают применять минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 7 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил боевую травму. Врачи оказали ему необходимую помощь.