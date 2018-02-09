09:29 09.02.2018 | Общество | Новости
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Для борьбы с голодом во всем мире в 2018 году понадобится 1 млрд долларов

Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций обратилась к донорам с просьбой для помощи голодающим людям во всем мире, для этого нужны финансы в размере 1,06 млрд долларов.

Для борьбы с голодом во всем мире в 2018 году понадобится 1 млрд долларов

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

По совам директора Отдела по чрезвычайным ситуациям и реабилитации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Доминика Бурджона, несмотря на то, что в прошлом году было выделено гуманитарную помощь для таких людей, однако миллионы остаються голодать.

Оказание помощи необходимо пострадавшим от кризисов в 26 самых небезопасных странах мира, включая Йемен, Демократическую республику Конго, Южный Судан, Сирию и Сомали. Также сложная ситуация наблюдается в Йемене, Ираке и Мьянме.

В первую очередь, помощь будут оказывать тем, кто живет в сельской местности, и чья жизнь напрямую зависит от сельского хозяйства. Сотрудники ФАО, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.

По данным последнего доклада ООН, число голодающих в течение многих лет сокращалось, однако в последнее время этот показатель вновь начал расти. Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в поддержку соглашения по иранской ядерной программе.

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