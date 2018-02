Активистка Femen пыталась препятствовать Порошенко попасть на Венский бал - ВИДЕО

Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

Тело активистки было расписано надписью: "Poroshenko, get the f ** k out of the Ball!".

Как отметили в движении, целью такого протеста было оповещение высшего общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте украинского президента.

Протестантку за такие высказывания задержала немецкая полиция.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице возле посольства Чехии появилась полуобнаженная секстремистка движения Femen Александра Немчинова. В частности, нарушительница порядка разделась по случаю начала второго тура президентских выборов в этой стране.