08:39 09.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Активистка Femen пыталась препятствовать Порошенко попасть на Венский бал - ВИДЕО

В столице Австрии активистка движения Femen Алиса Виноградова разделась на красной дорожке Венского бала, протестуя против приезда президента Петра Порошенко.

Активистка Femen пыталась препятствовать Порошенко попасть на Венский бал - ВИДЕО

Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

Тело активистки было расписано надписью: "Poroshenko, get the f ** k out of the Ball!".

Как отметили в движении, целью такого протеста было оповещение высшего общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте украинского президента.

Протестантку за такие высказывания задержала немецкая полиция.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице возле посольства Чехии появилась полуобнаженная секстремистка движения Femen Александра Немчинова. В частности, нарушительница порядка разделась по случаю начала второго тура президентских выборов в этой стране.

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