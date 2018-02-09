Агрокейс "Ринок насіння" відкрито

Партнер третього сезону – Асоціація Український клуб аграрного бізнесу. УКАБ – це асоціація номер один в агропромисловому секторі України, яка об’єднує понад 100 знакових представників галузі.

Гість студії – Гліб Коваленко, директор з продажів та маркетингу компанії МАЇС. Роман Граб, заступник генерального директора УКАБ зі взаємодії з органами державної влади, коментує останні тенденції на ринку, державну підтримку і перспективи у вітчизняного насіннєвого виробника.

На фото: Наталія Церковникова і Гліб Коваленко в студії програми OPEN CASE.

На фото: Роман Граб, експерт УКАБ в студії програми OPEN CASE.

"Ми [Україна] дуже привабливий ринок збуту для виробників [насіння] будь-якого рівня, будь-якої країни", – Наталія Церковникова.

"Разом з зростанням валового виробництва сільськогосподарської продукції, зростає потреба в якісному насіння, в тому числі вітчизняного", – Роман Граб.

"Є небагато компаній [національних виробників насіння], я їх можу перерахувати на пальцях однієї руки, які дійсно займаються селекцією: мають свій штат селекціонерів, які дотримуються всіх наукових догм і правил селекції, які можуть забезпечити свої наукові відкриття і наукові розробки… і довести їх до практичного виробництва", – Гліб Коваленко.

В програмі обговорюються сильні і слабкі сторони вітчизняної селекції, проблеми імпортозалежності, державна підтримка галузі, неврегульовані законодавчі питання, які гальмують розвиток українського насіннєвого ринку, питання сертифікації і контролю, ризики при купівлі неякісного насіння, стереотипи, з якими доводиться боротися вітчизняним селекціонерам і багато інших актуальних питань.

Гліб Коваленко і компанії МАЇС запрошують своїх партнерів і клієнтів на стенд компанії на міжнародній виставці " Зернові технології", де можна буде безпосередньо познайомитися з продукцією і отримати відповіді на всі свої питання "з перших рук". Виставка проходитиме з 21 по 23 лютого 2018 року в Міжнародному Виставковому Центрі (МВЦ), м. Київ, Броварський проспект, 15, станція м. Лівобережна.

Дивіться програму OPEN CASE з Наталією Церковниковою кожен четвер в 20:30 на Першому Діловому телеканалі. Перший Діловий – телеканал Вашого успішного бізнесу! До наступних зустрічах в ефірах!