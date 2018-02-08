Закарпатье лидирует по доступу сельского населения к интернету

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По словам нардепа Геннадия Москаля, сельские домохозяйства с доступом к интернету составляют в области 57,8 процентов. В данный момент это самый высокий результат по Украине.

Согласно недавно полученным сведениям, на второй позиции расположилась Херсонская область (52,7%), на третьем - Черновецкая (50,3%), а на последнем - Сумская (11,6%).

Относительно жителей городов количественные показатели намного выше. Лидерами являются Тернопольская область (которая опередила даже Киев) – 86,0%, Киев – 81,2%, Черновцы – 76,5% и Закарпатье – 76,4%. Наименьший доступ к интернету дома зафиксировано у горожан Житомирщины – 50,9%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном американском городе в возрасте 70 лет ушел из жизни соснователь современного интернета, учредитель Electronic Frontier Foundation Джон Перри Барлоу.