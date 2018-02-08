В Винницкой области из-за непогоды ограничили движение грузовиков

Движение ограничено начиная с шести часов вчера на автодороге М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" от города Жмеринка до города Могилев-Подольский. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил пресс-центр Службы автомобильных дорог области.

Служба автодорог просит водителей перенести свои поездки на светлое время суток, а также - предоставлять преимущество в движении снегоуборочной технике.

Информацию об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а украинской столице в связи с ухудшением погодных условий будет ограничен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.