21:32 08.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100186083:Polishuk

В Винницкой области из-за непогоды ограничили движение грузовиков

В связи с ухудшением погодных условий в Винницкой области принято решение ограничить движение грузового транспорта.

В Винницкой области из-за непогоды ограничили движение грузовиков

Движение ограничено начиная с шести часов вчера на автодороге М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" от города Жмеринка до города Могилев-Подольский. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил пресс-центр Службы автомобильных дорог области.

Служба автодорог просит водителей перенести свои поездки на светлое время суток, а также - предоставлять преимущество в движении снегоуборочной технике.

Информацию об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а украинской столице в связи с ухудшением погодных условий будет ограничен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Поделиться
Читайте также:
 
Кличко обещает за три года построить в Киеве две новые станции метро Австрия поддерживает идею миротворческой миссии на Донбассе, - Курц В Киеве горел дом с "балконом Грушевского" Украинских пограничников обстреляли с территории России, - штаб АТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив