В США легализация марихуаны пользуется высоким спросом

Таким образом, жители Америки положительно относятся к указанной инициативе, число их каждый год растет.

Так, в 2015 году ее готовы были поддержать 51% опрошенных, 44% были против. В 2014 году данное соотношение составляло 50% и 43%, в 2013 году - 46% и 49%. При этом в 2010 году на вопрос, следует ли легализовать курение марихуаны в стране, положительно ответили лишь 26% респондентов, отрицательно - 66%.

По информации издания, последний опрос Fox News был проведен среди тысячи совершеннолетних жителей страны по телефону. Согласно данным, на федеральном уровне законы не разрешают хранение и курение марихуаны, которая официально причисляется к наркотикам.

На настоящий момент в девяти штатах из 50 - Калифорнии, Вермонте, Вашингтоне, Орегоне, Неваде, Колорадо, Аляске, Мэне, Массачусетсе, а также в столичном округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", немецкая организация BDK, которая представляет полицию Германии, выступила за полную декриминализацию марихуаны в стране.