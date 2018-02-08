19:17 08.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве на взятке попался очередной чиновник

 Сотрудники СБУ по горячим следам вычислили заместителя начальника городской таможни Киева, который регулярно занимался вымогательством.

В Киеве на взятке попался очередной чиновник

Об этом передает пресс-центр СБУ. Сообщается, что чиновник регулярно злоупотреблял служебными полномочиями с целью получения материальной выгоды в отношении субъектов, пользующихся услугами ведомства.

В частности, мужчина требовал  определенные суммы денег за беспрепятственное таможенное оформление импортируемых товаров. В ходе провденной операции правоохранители задержали "подельника", который был посредником между взяточником и фигурантами его махинаций, за что получал определенную долю денег.

Сотрудники прокуратуры изъяли и задокументировали получение одной тыс долларов в ходе задержания. На данный момент постановлением Печерского районного суда Киева подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее чиновники из Минюста попались на взятке.

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