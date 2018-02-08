В деле о ДТП Зайцевой появилась новая пострадавшая

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Как известно, указанным транспортным средством управляла 20-летняя Алена Зайцева, которая является виновницей автокатастрофы.

"В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадала", – отметил адвокат.

Напомним, авария на Сумской произошла 18 октября в центре Харькова. Автомобиль Lexus, за рулем которого была 20-летняя Алена Зайцева, врезался в Volkswagen Геннадия Дронова, после чего протаранил толпу. Пятеро человек погибли на месте, еще шестерых доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщал ране "УРА-Информ", Киевский районный суд города Харькова в среду, 7 февраля, продлил еще на два месяца арест Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.