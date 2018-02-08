В деле о ДТП Зайцевой появилась новая пострадавшая

Еще одной пострадавшей в деле смертельной аварии на улице Сумской в Харькове признана пассажирка автомобиля Lexus. Девушка получила перелом грудной клетки, который был квалифицирован как травма средней степени тяжести
Об этом сообщил адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.
Как известно, указанным транспортным средством управляла 20-летняя Алена Зайцева, которая является виновницей автокатастрофы.
"В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадала", – отметил адвокат.
Напомним, авария на Сумской произошла 18 октября в центре Харькова. Автомобиль Lexus, за рулем которого была 20-летняя Алена Зайцева, врезался в Volkswagen Геннадия Дронова, после чего протаранил толпу. Пятеро человек погибли на месте, еще шестерых доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщал ране "УРА-Информ", Киевский районный суд города Харькова в среду, 7 февраля, продлил еще на два месяца арест Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.