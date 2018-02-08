Украинских пограничников обстреляли с территории России, - штаб АТО

Обстрел велся с территории России около полудня возле населенного пункта Ушаковка. К счастью, никто из пограничников не пострадал.

Как сообщил пресс-центр штаба антитеррористической операции, это был провокационный обстрел с применением стрелкового оружия в направлении подразделений, обеспечивающих охрану государственной границы Украины. Наши войска в ответ огонь не открывался, - заверили в штабе.

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что сегодняшний обстрел с прилегающей территории грубо нарушает режим государственной границы и подвергает опасности жизни военнослужащих.

В случае получения соответствующих распоряжений и по требованию обстановки военнослужащие имеют право применять оружие для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, - напомнили в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки среду, 7 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил боевую травму. Врачи оказали ему необходимую помощь.