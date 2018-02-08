Циклон принесет в Украину сильные осадки

Ночью в большинстве областей Правобережья, а днем практически на всей территории Украины пройдет снег и мокрый снег, в южных и центральных областях с дождем, днем в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные осадки, в Одесской и Николаевской областях местами сильный дождь.

На западе и севере страны местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 метров на секунду, днем на Левобережье отдельные порывы будут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утро пройдут без осадков. Днем и вечером возможен мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов морозу. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

На западе Украины облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов.

На севере страны в четверг днем мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, в Черниговской и Сумской областях будет до минус 10 градусов. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов.

В центре Украины, ночью местами небольшой снег, днем осадки, местами сильные, местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 0-7 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

На востоке страны днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 1-9 градусов мороза. Дневная температура воздуха будкт колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На юге Украины ночью мокрый снег с дождем, днем осадки, местами сильные. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем потеплеет до 2-8 градусов.

Народный прогноз: 8 февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: Метель на дома - будут плохи корма.