13:53 08.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура Германии расследует дело о попытке незаконного ввоза автомобилей в Украину

В немецком городе Галле местная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей.

Прокуратура Германии расследует дело о попытке незаконного ввоза автомобилей в Украину

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что прокуратура занимается расследованием подделки регистрационных документов для авто предназначенных для ввоза в Украину.

По информации Межрегиональной таможни ГФС в адрес европейских заводов-производителей транспортных средств. Прокуратурой города Галле возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что процесс растаможки в Украине автомобилей с иностранной регистрации должны проходить по правилам.

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