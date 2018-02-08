Прокуратура Германии расследует дело о попытке незаконного ввоза автомобилей в Украину

В немецком городе Галле местная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Отмечается, что прокуратура занимается расследованием подделки регистрационных документов для авто предназначенных для ввоза в Украину.
По информации Межрегиональной таможни ГФС в адрес европейских заводов-производителей транспортных средств. Прокуратурой города Галле возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что процесс растаможки в Украине автомобилей с иностранной регистрации должны проходить по правилам.