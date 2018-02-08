Минрегион намерен объединить больничные округа

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его словам, региональное укрупнение и создание ОТО привело к тому, что большинство райсоветов к потере значительной части полномочий, которая теперь делегирована на места.

Однако в руках управления советов остались денежные средства и функции, из-за чего наблюдается значительный перерасход финансов. Глава Минрегиона предложил создавать ОТО и в городах областного значения и подал законопроект № 6466.

Важным здесь есть фактор объединения госпитальных округов. Ведь часто бывают ситуации, когда одних лекарств или вакцин у одних больниц в излишке, а у других наоборот нехватает, это нужно исправлять. Однако глобальные вопросы управления регионом останутся в полномочиях райсоветов.

"Это управление соцзащиты, финансовое управление, управление экономики и тому подобное", - резюмирует Зубко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", реализация закона № 2260-VIII “О внесении изменений в закон Украины ”Об обеспечении коммерческого учета природного газа“ будет продлена до 2021 года.