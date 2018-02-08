Европарламент предлагает пересмотреть ежегодный переход на летнее время

Европейский парламент под руководством чешского парламентария Павла Свободы, подготовил документ, который в четверг, 8 февраля, поддержали 384 депутата. Вместе с тем 154 депутатов высказались против. При этом требование комитета по транспорту отменить летнее время депутаты не поддержали.

Как сообщает Deutsche Welle, в своем предложении Свобода сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, - подчеркнул он. Чешский депутат также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, переход на летнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье марта месяца и на зимнее - в последнее воскресенье октября. Впервые перевод стрелок на летнее и зимнее время был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.