22:32 08.02.2018 | Общество | Новости
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Европарламент предлагает пересмотреть ежегодный переход на летнее время

В Страсбурге решил обратиться к Европейской комиссии с просьбой дать "основательную оценку" директиве, которая касается перехода часов на летнее время.

Европарламент предлагает пересмотреть ежегодный переход на летнее время

Европейский парламент под руководством чешского парламентария Павла Свободы, подготовил документ, который в четверг, 8 февраля, поддержали 384 депутата. Вместе с тем 154 депутатов высказались против. При этом требование комитета по транспорту отменить летнее время депутаты не поддержали.

Как сообщает Deutsche Welle, в своем предложении Свобода сослался на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, - подчеркнул он. Чешский депутат также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, переход на летнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье марта месяца и на зимнее - в последнее воскресенье октября. Впервые перевод стрелок на летнее и зимнее время был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.

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