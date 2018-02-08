Для экстрадиции Саакашвили необходимо пройти еще ряд судебных процедур, - Луценко

Украина выполняет свои обязательства согласно международному требованию. Об этом в четверг, 8 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральной прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также отметил, что если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него.

Недавно у меня была встреча с одним из руководителей грузинской прокуратуры. Они в очередной раз подтвердили желание получить Саакашвили по экстрадиции. Однако для этого нужно пройти еще несколько долгих судебных процедур. ГПУ идет по этому пути, поскольку Украина подписала соответствующее международное обязательство, в том числе перед Грузией, - пояснил генпрокурор.

Вместе с тем Луценко подчеркнул, что для него лично последний вариант был бы самым трудным, потому что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение.

При этом генпрокурор Украины отметил, что другой возможностью для Саакашвили может стать добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья.

Напомним как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко заявлял, что Генеральная прокуратура Украины не будет просить суд о повторном избрании меры пресечения бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Он после многих странных акций все же начал ходить на допросы, - пояснил генпрокурор.