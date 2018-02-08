Боевики в среду 17 раз открывали огонь, один военный ранен - ВИДЕО

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил боевую травму. Врачи оказали ему необходимую помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки увеличили количество и интенсивность обстрелов в сторону украинских защитников.

При этом кроме тяжелых минометов, противник на некоторых участках линии соприкосновения применил танковое вооружение и артиллерию, что является грубым нарушением Минских договоренностей. С наступлением сумерек огневые провокации только усилились.

Так, на Луганском направлении эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм и неоднократно вел огонь из 120-мм минометов по позициям украинских защитников вокруг Луганского. Десять 122-мм артиллерийских снарядов и около двух десятков 120-мм мин разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого. В районе Крымского НВФ обстреливали украинских защитников с минометов различных калибров и гранатометов, а у Новгородского вели огонь из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.

На Донецком направлении было относительно спокойно, зато днем агрессор более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Гранатометы и пулеметы боевики применили и на Приазовье, у Широкиного.

Напомним, вторник боевики увеличили количество вооруженных провокаций. Особенно активно противник нарушал договоренности о прекращении огня в вечернее время. В результате 14 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям Вооруженных сил Украины ранения получили трое военнослужащих, еще один был травмирован.