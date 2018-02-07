За неделю показатель заболеваемости гриппом в Украине вырос на 20%

Как сообщает в среду, 7 февраля, Центр гриппа и ОРВИ, в период с 29 января по 4 февраля этот показатель составил 553,8 человека на сто тысяч населения. При этом интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его, - заверили в центре.

Вместе с тем, по данным медиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель заболеваемость ниже на 17,6%. Таким образом, за отчетную неделю гриппом заболело 214 тысяч человек, 69% из них – дети до 17 лет.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Киевской области, самый низкий – в Закарпатской.

Летальные случаи, связанные с гриппом не зарегистрированы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, все школы города Черновцы закрыли на карантин.

Он начинается с завтрашнего дня и продлится до 18 февраля. Как сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, согласно приказу начальника управления образования городского совета Сергея Мартынюка, учебный процесс будет приостановлен во всех учреждениях общего среднего образования.