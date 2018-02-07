Во Франции из-за снегопада нарушена работа транспорта

В результате сильных снегопадов в северных и центральных регионах страны нарушено движение транспорта. Как сообщило агентство Associated Press, Национальный железнодорожный оператор Франции вынужден был сократить скорость своих высокоскоростных поездов TGV из-за снега.

На данный момент оранжевый уровень тревоги сохраняется в 25 департаментах Франции. По данным телеканала BFM, из-за снегопада нарушено движение по главным дорогам, ведущим от Парижа на юг, а также на восток. Также сложная ситуация сложилась южнее столицы, в районе города Орлеан, где от выпавшего снега блокированы основные дороги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Париже из-за снегопада для посетителей закрыли Эйфелеву башню. Кроме того, в северной и центральной Испании снегопады заблокировали дороги. Так, снегопад привел к закрытию основных магистралей в Кастилия-Леоне, Кантабрии, Астурии и горных районах Арагона, Басконии и даже Мадриде и части Балеарских островов.

Национальное метеорологическое агентство Испании выпустило предупреждение о непогоде в 33 провинциях на полуострове и Балеарских островах. Снегопады, как ожидается, продлятся в течение недели.