В Виннице продлили еще на неделю карантин в школах

Школы будут закрыты еще на неделю. Такое решение было принято во вторник, 6 февраля, во время заседания Винницкого исполнительного комитета.

Как сообщает пресс-служба Винницкого городского совета, вынужденные каникулы продлились до 12 февраля включительно. Также руководителям частных учреждений и общественных организаций рекомендовано приостановить проведение мероприятий с массовым пребыванием детей.

Вместе с тем в горсовете отметили, что на пятой неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями продолжает расти. За медицинской помощью по поводу респираторных заболеваний обратилось уже 4 454 винничанина, интенсивный показатель составил 1202,5 на 100 тысячу человек населения, что выше эпидемического порога на 6,2%. При этом 71,6% из числа заболевших составляют дети до 18 лет, а 61,4% - это дети возрастной группы от 5 до 14 лет.

За эту неделю госпитализировано в лечебно-профилактические учреждения города 119 человек с признаками заболеваемости на острые респираторные инфекции, в том числе 83 ребенка. - сообщает Винницкий горсовет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луцке по 11 февраля будет приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Также все школы города закрывают на карантин.