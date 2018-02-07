00:30 07.02.2018 | Общество | Новости
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В Сахаре второй раз в этом году выпал снег

В ночь на вторник, 6 февраля, в пустыне Сахара вновь выпал снег.

В Сахаре второй раз в этом году выпал снег

Несколько сантиметров снега покрыло землю в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира. Как сообщает Daily Mail, местные жители снова отправились в близлежащие песчаные дюны, чтобы насладиться необыкновенной погодой.

При этом издание отмечает, что снег в северных районах Алжира допустимое явление, которое, однако, случается очень редко. До прошлого года в последний раз снег в Сахаре шел почти 40 лет назад.

Напомним,как сообщал УРА-Информ, в Алжире, в понедельник утром, 8 января, в самой жаркой на земле пустыне Сахара, в городе Айн-Сефра выпал снег. Он покрыл часть пустыни, которая находится в алжирском штате Аль-Нумам. Как отмечает на своей страничке в Facebook местное издание TSA Algerie, такая аномалия повторяется уже второй год.

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