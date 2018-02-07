Суд продлил арест Зайцевой и Дронову

Таким образом, подозреваемые по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Харькове останутся в СИЗО до 7 апреля 2018 года. Как заявила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, суд также принял решение не возвращать обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова в прокуратуру и признал возможным назначить рассмотрение дела по существу.

Суд назначил первое заседание по делу о ДТП в Харькове на 19 февраля. Начало заседания - в два часа дня, - пояснила Дубовик.

Напомним, ДТП в Харькове произошло на улице Сумской вечером 18 октября 2017 года. В результате аварии шесть человек погибли, еще пять пострадали.

Как сообщал УРА-Информ, в обвинительном акте против нет упоминаний о опиатах, которые обнаружили в организме Зайцевой после аварии. В прокуратуре подтвердили, что наркотическое опьянение они доказать не смогли.