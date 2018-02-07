19:53 07.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полторак рассказал о строительстве закрытых хранилищ на складах боеприпасов

Министр обороны Степан Полторак, заявил о строительстве в начале марта закрытых хранилищ на складах боеприпасов.

Полторак рассказал о строительстве закрытых хранилищ на складах боеприпасов

По его словам, для этого уже вся документация готова. Также завершается работа по проведению инспекции и оценки этой работы. Вскоре будет проведены переговоры касательно строительству хранилищ.

Глава оборонного ведомства отметил, что в 2018 году на повышение способности баз арсенала и складов предусмотрено 499 миллионов гривен.

Полторак утверждает, что строительство закрытых хранилищ на военных складах необходимое для того, чтобы защитить арсенал от диверсионных групп и авиационных ударов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"строительство Бескидского тоннеля может быть завершено 25 мая 2018 года. По словам Кравцова, уже на следующей неделе будет утвержден соответствующий финансовый план компании.

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