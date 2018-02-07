02:00 07.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На военную службу ВСУ приняло свыше 30 тысяч контрактников

В 2017 году по контракту в Вооруженные силы Украины было принято более 30,7 тыс. украинцев. Об сообщается на официальном сайте Генштаб ВСУ.

На военную службу ВСУ приняло свыше 30 тысяч контрактников

Отмечается, что 1976 военнослужащих срочной военной службы заключили контракты и дальше хотят проходить военную службу в боевых частях.

При этом отмечается, что в конце января военные комиссариаты впервые в 2018 году отправили в учебные центры Вооруженных сил Украины кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор и соответствуют требованиям прохождения военной службы.

В учебные центры Вооруженных сил Украины направлено более 650 граждан Украины, в том числе в учебные центры Сухопутных войск Вооруженных сил Украины – около 400 граждан.

Призывники, которые ранее не проходили военную службу и не принимали военную присягу, а таких более 300 человек, будут приведены к военной присяге после завершения общевойсковой подготовки.

При этом подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту приняли решение проходить военную службу в боевых воинских частях сухопутной компоненты Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министра обороны Украины Степана Полтарака и министра обороны Хорватии Дамира Крстичевича была достигнута договоренность о полной поддержке евроатлантических процессов интеграции Украины и в сфере реформировани ВСУ.

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