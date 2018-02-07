На военную службу ВСУ приняло свыше 30 тысяч контрактников

Отмечается, что 1976 военнослужащих срочной военной службы заключили контракты и дальше хотят проходить военную службу в боевых частях.

При этом отмечается, что в конце января военные комиссариаты впервые в 2018 году отправили в учебные центры Вооруженных сил Украины кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор и соответствуют требованиям прохождения военной службы.

В учебные центры Вооруженных сил Украины направлено более 650 граждан Украины, в том числе в учебные центры Сухопутных войск Вооруженных сил Украины – около 400 граждан.

Призывники, которые ранее не проходили военную службу и не принимали военную присягу, а таких более 300 человек, будут приведены к военной присяге после завершения общевойсковой подготовки.

При этом подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту приняли решение проходить военную службу в боевых воинских частях сухопутной компоненты Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министра обороны Украины Степана Полтарака и министра обороны Хорватии Дамира Крстичевича была достигнута договоренность о полной поддержке евроатлантических процессов интеграции Украины и в сфере реформировани ВСУ.