12:55 07.02.2018 | Общество | Новости
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Младшая сестра Ким Чен Ына приедет на Олимпиаду

Родственница лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Е Чжон посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Южной Корее в городе Пхенчхан. Сейчас девушка занимает пост заместителя начальника Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

Младшая сестра Ким Чен Ына приедет на Олимпиаду

Об этом передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские официальные источники.

Как сообщают представители СМИ, официальная делегация КНДР прибудет в Республику Корею 9 февраля, в день открытия Игр. Сроки ее пребывания в стране – три дня.

Стоит отметить, что младшая сестра Ким Чен Ына в последнее время стала стремительно подниматься по иерархической лестнице в КНДР.  По этому поводу эксперты считают, что причиной такого стремления яляется то, что она возглавляет отдел в ЦК Трудовой партии Кореи, который контролирует госбезопасность, полицию и прокуратуру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Олимпийской деревне Пхенчхана на специализированной площади состоялось поднятие государственного флага Украиниы под аккомпанемент национального гимна и при участии спортсменов и тренеров сборной. 

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