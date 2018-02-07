Младшая сестра Ким Чен Ына приедет на Олимпиаду

Об этом передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские официальные источники.

Как сообщают представители СМИ, официальная делегация КНДР прибудет в Республику Корею 9 февраля, в день открытия Игр. Сроки ее пребывания в стране – три дня.

Стоит отметить, что младшая сестра Ким Чен Ына в последнее время стала стремительно подниматься по иерархической лестнице в КНДР. По этому поводу эксперты считают, что причиной такого стремления яляется то, что она возглавляет отдел в ЦК Трудовой партии Кореи, который контролирует госбезопасность, полицию и прокуратуру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Олимпийской деревне Пхенчхана на специализированной площади состоялось поднятие государственного флага Украиниы под аккомпанемент национального гимна и при участии спортсменов и тренеров сборной.