Forbes составил рейтинг криптовалютных миллиардеров

Известно, что рейтинг возглавили всего 19 человек, размер капиталов которых составляет от 350 млн долларов до 8 млрд. Однако в редакции журнала отметили, что их рейтинг может не слишком точно отражать действительность.

Возглавил рейтинг основатель криптовалютной платформы Ripple Крис Ларсен, его состояние оценивается в 7,5-8 млрд долларов. В его владения входит около 5,2 млрд эмитированных Ripple токенов XRP, биржевая стоимость каждого составляет примерно 0,7 доллара.

На втором месте в рейтинге сооснователь платформы Ethereum Джозеф Лубин. Его состояние составляет как минимум, 1 млрд долларов. Третье место занял основатель и глава криптовалютной биржи Binance Чанпен Джао. По оценкам экспертов Forbes, он всего за несколько месяцев заработал 1,1-2 млрд долларов.

Примерно таким же капиталом (от 900 млн до 1,1 млрд долларов) владеют братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, вложившие в 2012 году в покупку биткоинов часть отсуженных у Марка Цукерберга 65 млн. Кроме того, в рейтинге оказался россиянин Виталик Бутерин - состояние сооснователя Ethereum оценивается в 400-500 млн долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в сети появился рейтинг популярных социальных площадок, которыми пользуются по всему миру. В рейтинг вошли 200 наименований. Они расположены в алфавитном порядке.