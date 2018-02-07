Чиновники из Минюста попались на взятке

Столичная прокуратура в среду, 7 февраля, задержала главного государственного исполнителя Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы в городе Киеве.
Чиновник попался на взятке. Он вымогала 23 тысяч гривен. Вместе с ним была задержана его сообщница.
Как сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, за эти деньги взяточник обещал решить вопрос об отмене ареста с имущества должника. Государственного исполнителя с помощницей задержали сразу после получения денег.
Их действия квалифицированы по статье Уголовного Кодекса Украины Принятия предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством.
Сейчас продолжаются обыски по месту работы должностного лица, и проводятся другие первоочередные следственные действия, - сообщают в пресс-службе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя одного из объединенных территориальных общин Самборского района. Чиновник попался на взятке. Он требовал 15 тысяч гривен у предпринимателя.