Заседание суда по Гужве назначено на 12 февраля - ГПУ

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроры об обращении залога, внесенного Игорем Гужвой в качестве меры пресечения в сумме одного миллиона 35 тысяч гривен в госбюджет. Об этом во вторник, 6 февраля, на своей страничке в социальной сети написал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он также отметил, что суд предоставил разрешение на задержание Гужвы для решения вопроса об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва будет объявлен в розыск, если не придет на заседание суда 12 февраля. Согласно процедуре, он сначала будет объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сам Гужа сегодня заявил, что суд выдал разрешение на его задержание. На данный момент Гужва скрывается в Австрии.