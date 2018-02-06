Зайцеву признают виновной в смертельном ДТП в Харькове

Об этом говорится в обвинительном акте.

Согласно документу, Зайцева обвиняется в перевышени разрешенной скорости для движения в населенном пункте, а именно со скоростью не менее 80 км/ч. Также ранее сообщалось, что девушка управляла технически исправным авто и на перекрестке столкнулась с Volkswagen Touareg, под управлением Геннадия Дронова.

Отметим, что о смягчающих обстоятельствах заявляла адвокат Зайцевой. В частности, ее родные отправили банковские переводы семьям погибших в аварии, по меньшей мере, 50 тысяч гривен.

Однако спустя некоторое время родители погибших вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало прилагать к материалам дела.

"Согласно ст.66 УК Украины, является чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшим", — отмечается в акте.

При этом адвокат Зайцевой Юлия Козырь подчеркнула, что день пребывания в СИЗО считается как день отбывания наказания после приговора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черновцах на улице Южно-Кольцевой джип въехал в остановку с людьми, в результате чего получила многосичленные травмы одна женщина. Еще, по меньшей мере, в ДТП пострадали три человека.