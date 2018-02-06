В Украине во вторник будет холодно

В ночь на вторник на Правобережье, днем во всей Украине, кроме Приазовья и большинства западных областей, ожидается небольшой снег. На дорогах северной половины местами гололедица.

Ветер юго-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 1-6 градусов мороза.

В Киеве сегодня ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 9-11 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от 2 до 4 градуса мороза.

На западе Украины днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 10-16 градусов ниже нуля, в Волынской и Ровенской областях до минус 18 градусов. Днем температура воздуха составил 2-7 градусов мороза.

На севере страны во вторник ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха опустится до минус 9-14 градусов, в Сумской и Житомирской областях до минус 12-18 градусов. Днем температура воздуха составит 1-8 градусов со знаком минус.

В центре Украины также небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до минус 6 градусов.

На востоке страны сегодня без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 6-13 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до минус 5 градусов.

На юге Украины ночью местами небольшой снег, днем с дождем. Температура воздуха ночью составит 0-5 холодных градусов. Днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: "Какова Аксинья - такова весна". Если на Аксинью хорошая погода - весна будет красная. Наши предки говорили: "На полузимницу дорогу переметает - корм подметает". Это означало, что зима задержится, и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.