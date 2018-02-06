В Львове за три недели количество заболевших корью детей выросло вдвое

Среди заболевших - 150 детей. Об этом на брифинге сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам взрослые переносят корь более тяжело, чем дети. Он также рассказал, что по состоянию на 2 февраля во Львове вакцинировано от кори 7,934 тысяч человек

Управление здравоохранения Львовской городской рады издало приказ о мероприятиях по локализации вспышки кори во Львове.

В частности, в связи с увеличением заболеваемости корью власти Львова запретили визиты в реанимационные отделения и в стационары больниц с целью посещения больных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал, что в сттлице около 90% детей в возрасте до одного года были привиты от кори.

По состоянию на 5 февраля в столице зафиксировано 13 случаев заболеваний на корь, из них семеро - у детей, - пояснил он.