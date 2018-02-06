В Луцке на карантин закрывают все школы

Соответствующее распоряжение во вторник подписал исполняющий обязанности городского председателя Луцка Григорий Пустовит. Как сообщают "Волынские новости", в школах города приостанавливают учебный процесс из-за увеличения количества учеников, заболевших гриппом или острой респираторной вирусной инфекцией.

Чтобы не допустить увеличения количества больных детей и в других учебных заведениях города, было принято решение о введении карантина во всех без исключения школах. Карантин продлится до 11 февраля, - говорится в сообщении. При этом на это же время в городе также по распоряжению властей будет приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, школы и дошкольные учреждения Запорожья закрываются на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Соответствующее решение размещено на официальном сайте городского головы. Отмечается, что количество заболевших ОРВИ и гриппом растет.