07:45 06.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 6 февраля, в горах Ивано-франковской области установятся сложные погодные условия.

В Ивано-Франковской области объявлено штормовое предупреждение

В связи с опасностью схождения лавин местные власти объявили штормовое предупреждение. Как сказано в сообщении пресс-службы "Укравтодора", сегодня в области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровень.

"Укравтодор" обращается к водителям с просьбой учитывать погодные условия при планировании своих путешествий.

В свою очередь украинский Гидрометцентр сообщает, что на большинстве крутых горных склонов Карпат на территории Ивано-Франковской области снежный покров слабо закреплен и возможно восхождение средних и больших лавин.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, в Закарпатской области спасатели отыскали четырех заблудившихся в горах туристов. Первое сообщение о пропаже людей в горах в оперативно-спасательную службу поступило около полудня в субботу, 3 февраля. По предварительной информации, в районе долины Брецкул в направлении горы Говерла в Раховском районе во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир и заблудились трое туристов.

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