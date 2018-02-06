UNICEF предоставит первую партию вакцины от кори до конца февраля

По заказу Минздрава, новая партия вакцины от кори была закуплена UNICEF Ukraine. Благодаря подтвержденной международной экспертизе в сфере закупок UNICEF смог приобрести 1 097 600 дополнительных доз вакцины КПК.

Поставка вакцины будет осуществляется в три этапа. Первая доставка - 220 000 доз вакцины - ожидается в конце февраля, вторая поставка - 800 тыс. доз вакцины КПК - планируется на конец марта, третья - 77 600 доз КПК - должна прибыть в конце мая.

Уже во втором полугодии 2018 года UNICEF поставит еще 901 400 доз вакцины КПК. К этому времени потребность Украины в вакцине против кори покроют дополнительные поставки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Венгрии приняло решении предоставить восемь тыс вакцин от кори для Закарпатской области.