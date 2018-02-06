17:35 06.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украине обещают большую поставку вакцин от кори

В 2018 году вакцины от кори пообещал поставить в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Как говорится в сообщении Минздрава, организация предоставит около 901 тыс. 400 доз вакцин от кори в ускоренном порядке уже в конце февраля.

Украине обещают большую поставку вакцин от кори

Соответствующие заявление сделала заместитель главы представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лора Билл.

По ее словам, ЮНИСЕФ активно сотрудничает с производителями вакцин против кори для обеспечения поступлений следующей партии Украины в самый быстрый срок.

"Мы уверены, что в Украине будет достаточно вакцины против кори, несмотря на повышение спроса, обусловленного вспышкой", - сказала Лора Билл.

Отмечается, что препарат придёт в три этапа: 220 тысяч доз "зайдут" в конце февраля, после этого фонд предоставит ещё 800 доз вакцин в конце марта. Третья часть будет составлять 77 тысяч доз препарата.  

Кроме того, во второй половине 2018 года организация поставит еще 900 тысяч доз вакцин КПК.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове корью заболели 198 человек. Среди заболевших - 150 детей. 

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