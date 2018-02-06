Украина опустилась в мировом рейтинге уровня жизни

Об этом сообщает Экономическая правда.

Основными критериями, которые определяли качественный уровень для жизни, является: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.

Так, в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге, сейчас - 112. Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина опустилась в таблице рейтинга на 17 позиций.

Кстати, Украина получила самую низкую оценку в сфере здравоохранения. Здесь она потеряла 24 позиции. Наибольшие положительные изменения коснулись "социального капитала" - плюс 20 позиций.

Первую тройку в рейтинге представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. Наиболее низкие показатели у Судана, ЦАР и Йемена. Они заняли 147, 148 и 149 места соответственно.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в мирово рейтинге верховенства права, составляемом международной организацией World Justice Project, Украина оказалась на 77 месте. Рейтинг, в котором задействованы 113 стран, основывается на исследовании более чем 110 тысяч домохозяйств и опросах трех тысяч экспертов.