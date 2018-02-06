Суд во вторник не смог избрать меру пресечения Дронову и Зайцевой

Судья Виктор Попрас перенес оглашение своего решения на среду на два часа дня. При этом сегодня на заседании обвинение требовало продлить обоим фигурантам арест еще на 60 дней без права внесения залога.

Вместе с тем позиции обвиняемых по этого решения разделились. Елена Зайцева заявила, что не будет протестовать против дальнейшего пребывания в СИЗО, а адвокаты Геннадий Дронов не согласились с требованиями прокуратуры, заявив, что их подзащитный считаем, что прокурор возвращается к рискам, которые уже были опровергнуты.

Адвокат Дронова подал суду ходатайство о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Кроме того, участники аварии со своими юристами озвучили противоположные мнения относительно рассмотрения дела по существу. Защита Дронова, выступила против передачи обвинительного акта в суд, так как "еще рано об этом говорить", в то время как по словам Зайцевой судебное разбирательство уже можно начинать.

Против передачи обвинения в нынешнем виде также высказались адвокаты Дмитрий Марцонь, представляющий близких четырех жертв ДТП, и Екатерина Калюжная, которая защищает семью Берченко. Остальные представители пострадавших не увидели в акте нарушений, которые нуждаются в доработке.

Напомним, вечером 18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

Как сообщал УРА-Информ, Елена Зайцева признана виновной в нарушении правил дорожного движения в Харькове, что повлекло гибель шести человек. Однако несмотря на это девушке будет учтено смягчающее обстоятельство в смертельной аварии.