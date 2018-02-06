Суд разрешил задержать Гужву в Австрии

Об этом во вторник 6 февраля, на своей страничке в Facebook написал сам журналист. По его словам, вчера суд постановил задержать и принудительно доставить на заседание суд.

Если этого не произойдет, то следующий шаг - объявление в розыск, - сообщил Гужва.

Напомним, Главный редактор интернет-газеты "Страна.ua" Игорь Гужва попросил политическое убежище у властей Австрийской Республики. Он выехал в Вену после того, как у него закончился срок меры пресечения определенной судом и он получил законное право покинуть Украину.

Там он попросил убежища в соответствии с принятой процедурой.

Как сообщал УРА-Информ, ГПУ намерена объявить Гужву в международный розыск. При этом генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что ни о каких политических преследованиях речь не идет.