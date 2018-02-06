15:48 06.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Школы Запорожья закрываются на карантин

Школы и дошкольные учреждения Запорожья закрываются на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Соответствующее решение размещено на официальном сайте мэрии.

Школы Запорожья закрываются на карантин

Отмечается, что количество заболевших ОРВИ и гриппом растет.

Решение о возобновлении учебного процесса будет принято в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдет на спад.

Вместе с тем, детские сады продолжат работать. Департаменту культуры и туризма городского совета поручено ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. Департаменту спорта, семьи и молодежи - ограничить проведение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", власти города Ровно приняли решение закрыть все школы на карантин. Такое решение было принято в связи со вспышкой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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