Школы Запорожья закрываются на карантин

Школы и дошкольные учреждения Запорожья закрываются на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Соответствующее решение размещено на официальном сайте мэрии.
Отмечается, что количество заболевших ОРВИ и гриппом растет.
Решение о возобновлении учебного процесса будет принято в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдет на спад.
Вместе с тем, детские сады продолжат работать. Департаменту культуры и туризма городского совета поручено ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. Департаменту спорта, семьи и молодежи - ограничить проведение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", власти города Ровно приняли решение закрыть все школы на карантин. Такое решение было принято в связи со вспышкой заболеваемости гриппом и ОРВИ.