Подозреваемые в смертельном ДТП на Сумской встретились в суде - ФОТО

Об этом сообщает sq.com.ua.

Сообщается, что сейчас подозреваемые Алена Зайцева и Геннадий Дронов находятся в зале, они сидят на одной скамейке. В свою очередь прокуратура ходатайствует о продлении меры пресечения для обоих подозреваемых.

Известно, что на заседания суда пришли семеро адвокатов со стороны пострадавших и трое – со стороны обвиняемых. Также явились родственники пятерых травмированных в аварии и шестерых погибших: Александра Евтеева, Нины Кобысевой, Аллы и Анастасии Сокол, Натальи Умаевой, Дианы Берченко.

Добавим, что 18 октября в 20.45 на перекрестке ул.Сумской и пер.Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. На месте погибли пять человек, шестеро - госпитализированы. Через несколько дней умерла еще одна пострадавшая в аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Елена Зайцева признана виновной в нарушении правил дорожного движения в Харькове, что повлекло гибель шести человек. Однако несмотря на это девушке будет учтено смягчающее обстоятельство в смертельной аварии.