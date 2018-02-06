17:54 06.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Подозреваемые в смертельном ДТП на Сумской встретились в суде - ФОТО

Во вторник, 6 февраля, обвинительный акт в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, подозреваемых в смертельном ДТП в центре Харькова, поступил в Киевский райсуд города.

Подозреваемые в смертельном ДТП на Сумской встретились в суде - ФОТО

Об этом сообщает sq.com.ua.

Сообщается, что сейчас подозреваемые Алена Зайцева и Геннадий Дронов находятся в зале, они сидят на одной скамейке. В свою очередь прокуратура ходатайствует о продлении меры пресечения для обоих подозреваемых.

Известно, что на заседания суда пришли семеро адвокатов со стороны пострадавших и трое – со стороны обвиняемых. Также явились родственники пятерых травмированных в аварии и шестерых погибших: Александра Евтеева, Нины Кобысевой, Аллы и Анастасии Сокол, Натальи Умаевой, Дианы Берченко.

Добавим, что 18 октября в 20.45 на перекрестке ул.Сумской и пер.Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. На месте погибли пять человек, шестеро - госпитализированы. Через несколько дней умерла еще одна пострадавшая в аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Елена Зайцева признана виновной в нарушении правил дорожного движения в Харькове, что повлекло гибель шести человек. Однако несмотря на это девушке будет учтено смягчающее обстоятельство в смертельной аварии.

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