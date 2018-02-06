03:00 06.02.2018 | Общество | Новости
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Модель лишилась носа после неудачной пластики - ФОТО

Британская манекенщица Хлоя Хан из-за неблагополучной ринопластики лишилась хрящевой перегородки в носу. Об этом сообщает издание The Sun.

Модель лишилась носа после неудачной пластики - ФОТО

Девушка также в своем профиле Instagram опубликовала снимок, на котором показаны последствия операции.

По словам Хлои она потратила на процедуру по изменению формы носа 100 тысяч фунтов стерлингов, после чего осталась "без костей в носу". Так, чтобы восстановить перегородку в носу, хирурги пересадили ей хрящевую ткань из уха.

В посте, опубликованном в Instagram, девушка призвала подписчиков все тщательно обдумать, прежде чем решаться на подобные пластические операции. Она также отметила, что воспользовалась услугами хирурга, рекламируемого в соцсети.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сеть взорвало фото "шведской Барби" - девушки по имени Пикси Фокс, которая потратила целое состояние, чтобы походить на куклу. Она пережила более сотни операций и вставила глазные имплантаты ради "зеленых мультяшных" глаз. А также удалила шесть ребер ради внешности своей мечты. 

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