Чому не припинено торгівлю з ОРДЛО і хто за це нестиме відповідальність?

У магазинах, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на сьогоднішній день продовжується активна торгівля українськими товарами, як продовольчими так і промисловими.

Хоча ще 16-го березня 2017-го року президентом України Петром Порошенком було підписано указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Умовою скасування рішення про економічну блокаду Донбасу було повернення лідерами так званих "народних республік" націоналізованих ними підприємств під юрисдикцію України.

Втім, не чисті на руку бізнесмени не покинули здійснення торгових оборудок, що приносили їм багатомільйонні прибутки. Приміром, на початку вересня 2017 року, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою перекрили механізм постачання продуктів харчування до так званих "ДНР/ЛНР", гроші від яких спрямовувалися на фінансування тероризму. Правоохоронці задокументували, що для здійснення нелегального постачання, організатори використали схему так званого "перерваного транзиту" через Росію. Ділки, використовуючи реквізити п’ятнадцяти фіктивних підприємств, закуповували продукти харчування у вітчизняних виробників та нібито "експортували" харчі до країн Близького Сходу через митну територію Росії.

Співробітники СБУ встановили, що після перетину українсько-російського кордону вантажівки з товаром прямували на тимчасово окуповані терористами території Донецької та Луганської областей. З початку 2017 року зловмисники у такий спосіб транспортували до так званих "ДНР/ЛНР" продукції на більше ніж п’ятдесят мільйонів гривень. За інформацією спецслужби, частина грошей отриманих від реалізації продукції йшла безпосередньо ватажкам терористичних організацій та використовувалася для фінансування незаконних збройних формувань бойовиків.

На жаль, подібні дії не припиняються, не зважаючи на відкриття цілої низки кримінальних проваджень. Зокрема, Всеукраїнською громадською організацією "Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів "Споживча довіра" виявлено та зафіксовано факти реалізації у Донецьку продукції ТМ "Оболонь", ТМ "Перепелка" та ТМ "Coca-Cola" (виробництва заводу на Київщині). Ці та інші факти будуть оприлюднені під час прес-конференції.

Учасники прес-конференції:

Максим Гончар – голова правління ВГО "Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів "Споживча довіра".

Сергій Шершун – керівник практики антимонопольного та конкурентного права, міжнародної юридичної фірми "Integrites"

Олег Рубан - Начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Юрій Терентьєв – голова АМКУ

Також запрошені представники Компанія "Оболонь" ТМ Перепелка та Coca-Cola Ukraine

На прес-конференцію запрошуються представники ЗМІ, громадських організацій та зацікавлені особи. Акредитація за тел.: 093 333 8701, або за службовими посвідченнями на місці.