Будапешт настаивает на присутствии миссии ОБСЕ в Закарпатье

Как отметили в ведомстве, правительство Венгрии надеется, что украинская власть в ближайшее время найдет преступников и узнает о мотивации их поступка. Также обеспечит безопасность закарпатских венгров.

Также в МИД Венгрии считают, что этот случай подтверждает инициативу со стороны венгерских властей о присутствии наблюдателей ОБСЕ в западной части Украины, в частности на Закарпатье.

С этой инициативой официальный Будапешт выступил после обострения ситуации на фоне принятия закона об образовании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Венгрии не намерено способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны. Позиция страны остается неизменной – Будапешт не поддержит евроинтеграционные устремления Киева, пока в стране "нарушаются европейские и международные права".